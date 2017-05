DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft maandag tijdens de viering van 150 jaar Rode Kruis in Nederland het eerste exemplaar van het jubileumboek Hier om te helpen in ontvangst genomen. De koning kreeg het boek uit handen van een van de vele vrijwilligers die maandagmiddag in de Ridderzaal aanwezig waren.

Willem-Alexander had gezelschap van zijn tante prinses Margriet, erevoorzitter van het Rode Kruis, en zijn neef prins Pieter-Christiaan, de huidige vicevoorzitter van de organisatie.

Voorzitter Inge Brakman sprak tijdens haar toespraak warme woorden in de richting van Margriet. Ze noemde haar vanwege haar decennialange inzet voor het Rode Kruis een inspiratiebron voor vele andere vrijwilligers. Brakman was er dan ook trots op dat de prinses nu erevoorzitter is. “Wereldwijd hebben wij ontzettend veel aan u te danken”, zei ze.

Tijdens de viering in Den Haag werd ook de Henry Dunantlezing uitgesproken. Diplomate Sigrid Kaag, die sinds 2012 is verbonden aan het Rode Kruis, stelde dat er ‘meer dan ooit reden’ is voor ‘vastberaden en gezamenlijke actie’. “Bijna 130 miljoen mensen in 33 landen hebben op dit moment humanitaire hulp nodig. Net zo veel als alle inwoners van Duitsland en Frankrijk samen: ontheemd, op de vlucht, angstig, hongerig.”