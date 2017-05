BALLYMENA – Prins Charles en echtgenote Camilla zijn dinsdag begonnen aan een vierdaags bezoek aan Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Het prinselijk paar begon de visite bij de fabriek van Wrightbus in Ballymena in het graafschap Antrim in het noordoosten van Noord-Ierland.

Wrightbus heeft onlangs een contract ter waarde van 240 miljoen euro binnengesleept voor de levering van 600 hybride dubbeldekkers voor Londen. De bussen zouden in hun soort de schoonste en meest milieuvriendelijke ter wereld zijn. Met de bussen, die nu alleen nog rijden op de Londense route 24 die langs het parlement en Trafalgar Square voert, kan de koolmonoxide uitstoot in de Britse hoofdstad met 20.000 ton per jaar worden verminderd.

Na het uitstapje in de fabriek gingen Charles en Camilla elk hun eigen weg. De prins ging naar Larne om de vorig jaar door slecht weer getroffen plaatselijke boeren een hart onder de riem te steken en Camilla las voor in Broughshane in het kader van de nationale boekenweek.

Aan het einde van de dag komt het paar samen in Belfast voor een muzikale avond in Hillsborough Castle.

Woensdag gaan Charles en Camilla naar Dublin, waar onder meer een ontvangst door president Michael Higgins op de agenda staat. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het paar een officieel bezoek brengt aan het buurland.