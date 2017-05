BANGKOK – De Thaise autoriteiten hebben de hulp van Facebook ingeroepen en gekregen om te verhinderen dat de bevolking opnamen ziet van de nieuwe koning Vajiralongkorn bij een bezoek vorig jaar aan een winkelcentrum in München. De koning gaat daarbij schaars gekleed, in een zogenoemde ‘crop top’ – een hemd dat armen en buik bloot laat – en een laag over de billen hangende broek.

De video van de koning en een vriendin hebben in het westen voor veel hilariteit gezorgd, evenals opnamen die een maand later zijn gemaakt op het vliegveld van de Beierse hoofdstad. Ook daar had de kleding van (toen nog kroonprins) Vajiralongkorn (64) weinig om het lijf. Vorige maand verscheen op internet en Facebook een foto van de koning met eveneens een half shirt bij een bezoek aan de Segmüller meubelboulevard in Pasdorf.

Thailand kent strenge straffen voor majesteitsschennis. Dat de koning in het buitenland in het openbaar weinig kleren aantrekt – in tegenstelling tot in eigen land waar hij meestal een uniform aan heeft – hoeven de Thai niet te weten. Vandaar dat Facebook opdracht heeft gekregen de toegang tot opnamen van de koning te blokkeren.

Vorige maand werd door de junta ook al het ‘liken’ en delen van berichten van een aantal wetenschappers en een journalist strafbaar gesteld. De in het buitenland wonende critici van het bewind hebben herhaaldelijk gewezen op het opmerkelijke gedrag van de nieuwe koning, en zijn vele vrouwelijke partners.