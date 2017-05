KOPENHAGEN – De Deense kroonprins Frederik hoeft dinsdagavond bij het galadiner in Oslo voor het Noorse koningspaar zijn toetje niet te laten staan. Hij heeft namelijk eerder op de dag in het Østerbro Stadion in Kopenhagen al gezorgd voor enige beweging om de calorieën te compenseren.

Kroonprins Frederik was in het stadion voor de School Olympiade, waaraan in heel Denemarken ruim 50.000 scholieren uit de laatste klassen van het basisonderwijs over 39 locaties verspreid deelnemen. Samen met de atlete Anna Møller deed Frederik mee met de warming up, en daarna gaf hij het startsein voor de 2 kilometer joggen.

De scholieren kunnen deelnemen aan de onderdelen atletiek, zwemmen, eSport, boogschieten en roeien op een roeimachine. De schoolklassen die het beste voor de dag komen plaatsen zich voor een grote landelijke finale volgende maand in Aarhus.

De scholieren olympische spelen zijn in 2009 voor het eerst georganiseerd en vinden sinds 2012 jaarlijkse plaats.