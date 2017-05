MANAMA – Kroonprins Salman van Bahrein heeft dinsdag de Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi persoonlijk uitgeleide gedaan aan het einde van zijn bliksembezoek aan het oliestaatje. El-Sisi was maandag vanuit Koeweit aangekomen in Manama, de hoofdstad van het koninkrijk.

Salman was maandagavond ook gastheer bij een diner voor de Egyptische president die de economische relaties met Bahrein en de andere rijke Golfstaten wil verbeteren. Op hun beurt zien de oliestaten zich graag in de rug gesteund door het volkrijke Egypte, met name met het oog op hun veiligheid.

Salman en zijn vader koning Hamad ontvingen de Egyptische president maandag met groot ceremonieel. El-Sisi kreeg uit handen van de koning de hoogste onderscheiding van Bahrein, de Orde van Sheikh Isa Al-Khalifa.