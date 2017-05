LUXEMBURG – De hertogin van Cambridge werkt donderdag in Luxemburg een druk programma af. Catherine, oftewel Kate, bezoekt het groothertogdom in het kader van de viering van de 150e verjaardag van het Verdrag van Londen. Dat onderstreepte in 1867 de zelfstandigheid en neutraliteit van Luxemburg dat op dat moment werd bestuurd door groothertog Willem III, in Nederland op hetzelfde moment regerend als koning Willem III.

Dat er een verdrag nodig was, lag aan onderhandelingen die eerder in achterkamertjes in met name Berlijn, Parijs en Den Haag waren gevoerd over de toekomst van Luxemburg. Willem III was bereid het groothertogdom te verkopen aan keizer Napoleon III van Frankrijk en had daarvoor aanvankelijk de stilzwijgende instemming van Berlijn. Maar toen de plannen het daglicht zagen, brak er tumult uit en deed de Duitse kanselier Otto von Bismarck of hij van niets wist en dreigde hij met militair ingrijpen.

In Luxemburg zelf was de opinie verdeeld. ‘Mir wëlle bleiwen waat mir sinn’ (We willen blijven wat we zijn) was een veel gebruikte kreet, die ook nu nog in Luxemburg wordt gebruikt om de eigenheid te onderstrepen. De gemoederen kwamen pas bij het zogenoemde Tweede Congres van Londen van 7 tot en met 11 mei 1867 tot bedaren. De verkoop ging niet door, het Pruisische garnizoen in Luxemburg werd teruggetrokken, de vestingwerken moesten worden afgebroken en Luxemburg werd neutraal.

Dat alles wordt op 11 mei in aanwezigheid van Catherine herdacht. Ze bezoekt in gezelschap van het erfgroothertogelijk paar Guillaume en Stéphanie eerst het museum voor moderne kunst MUDAM, en wordt daarna op het paleis ontvangen door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Ook prinses Alexandra en Guillaume en Stéphanie zijn daarbij. Vervolgens gaat Kate naar het Letzebuerg City Museum om haar dagtrip te beëindigen bij de expositie ‘1867, Luxemburg – Open stad’ in het museum Dräi Eechelen.