Koning Filip van België krijgt de Amerikaanse president Donald Trump op de koffie. Trump komt op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, langs om 10.00 uur. De Vlaamse omroep VRT meldt dat ook premier Charles Michel aanwezig zal zijn en ook de pas gekozen Franse president Emmanuel Macron zou de audiëntie bijwonen.

Meer details over de ontmoeting zijn nog niet bekend. Zo is het volgens de VRT nog onduidelijk waar de ontmoeting zal plaatsvinden. Naar verwachting laat Trump zich vergezellen door zijn echtgenote Melania. Later op de dag brengt hij een bezoek aan de NAVO en de Europese instellingen.

Donald Trump maakt deze maand zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaanse president. In Saudi-Arabië zal hij een ontmoeting hebben met koning Salman. Daarnaast bezoekt Trump het Vaticaan en Israël.