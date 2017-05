OSLO – Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Mabel hadden woensdag een paraplu nodig in Oslo. Ze gaven acte de présence op de tweede dag van de festiviteiten voor de Noorse koning Harald en koningin Sonja, die de Europese koningshuizen hebben uitgenodigd voor hun tachtigste verjaardag.

Woensdag stapten de koninklijke gasten voor de lunch aan boord van het koningsschip Norge dat een korte cruise maakt in de Oslofjord. Voorafgaande aan de minicruise gingen de Oranjes op de foto, waarbij ook koning Filip en Mathilde van België in de buurt stonden.

Woensdagavond volgt een banket in het Operahuis in Oslo, dat wordt aangeboden door de Noorse regering. Koning Harald vierde in februari zijn tachtigste verjaardag al in familiekring, koningin Sonja hoopt in juli dit kroonjaar te bereiken.