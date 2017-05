VUREN – Pieter van Vollenhoven heeft woensdag het WOII en Vliegeniersmuseum Fort Vuren geopend. Het museum vormt samen met een herinneringsroute een eerbetoon aan de bemanning van zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op grondgebied van de huidige gemeente Lingewaal in Gelderland.

In het museum, dat is gevestigd in een fort dat onderdeel uitmaakt van de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn onder meer vliegtuigonderdelen en persoonlijke spullen van de vliegeniers te zien. Van de zeven geallieerde bemanningsleden uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Polen en Nieuw-Zeeland, kwamen er vier om, werden er twee gevangen genomen en één geldt officieel nog altijd als vermist.

Het museum belicht tevens de Tweede Wereldoorlog in het Rivierenland, met aandacht voor onderwerpen als de jodenvervolging, dwangarbeid en burgerslachtoffers.