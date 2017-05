Tweede feestdag in Oslo voor Harald en Sonja

Na een gala in het Koninklijk Paleis in Oslo volgt woensdag nog een tweede feestdag om de tachtigste verjaardag van de Noorse koning Harald en koningin Sonja te vieren.

Woensdag stappen de koninklijke gasten voor de lunch aan boord van het koningsschip Norge dat een korte cruise maakt in de Oslofjord. Woensdagavond volgt een banket in het Operahuis in Oslo, dat wordt aangeboden door de Noorse regering.

Bijna alle Europese koningshuizen zijn deze week van de partij in Oslo, met de staatshoofden van België, Denemarken, Finland, IJsland, Luxemburg, Monaco, Nederland en Zweden. Namens de Nederlandse koninklijke familie zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Mabel naar Noorwegen afgereisd.

Koning Harald vierde in februari zijn tachtigste verjaardag al in familiekring, koningin Sonja hoopt in juli dit kroonjaar te bereiken.