KILKENNY – Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben donderdag een bezoek gebracht aan het Ierse Kilkenny. De Britse prins deed het plaatsje aan in het kader van zijn vierdaagse bezoek aan Noord-Ierland en de Ierse Republiek.

Het paar nam ’s ochtends een kijkje bij stalletjes op de lokale boerenmarkt. Deze markt is gelegen in de schaduw van het historische Kilkenny Castle, alwaar Charles en Camilla werden ontvangen door minister Charlie Flanagan. Op de markt spraken ze ook met enkele inwoners van het stadje, dat voor het eerst in meer dan honderd jaar koninklijk bezoek kreeg.

Koning Edward en koningin Alexandra verbleven in 1904 op Kilkenny Castle tijdens een privébezoek aan Ierland. Charles waagde bij het kasteel ook een poging om mee te doen aan een potje hurling, een Keltisch balspel dat gespeeld wordt met een stick. Volgens lokaal radiostation KCLR 96 FM was de prins ‘blij dat hij zichzelf niet volledig voor schut zette’ en was hij opgelucht dat hij zelfs scoorde.

’s Middags vertrokken de prins van Wales en de hertogin van Cornwall naar Thomastown voor een kort bezoek aan onder meer de Grannan Craft School. Het bezoek aan Ierland begon dinsdag en duurt tot en met vrijdag. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het paar een officieel bezoek brengt aan het buurland.