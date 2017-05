Prinses Laurentien is de donderdagavonddirecteur van het Mauritshuis in Den Haag. De prinses bepaalt zelf hoe de avond Maurits&Laurentien eruit ziet.

Iedere tweede donderdagavond van de maand organiseert het Mauritshuis een avond waarbij bezoekers na werktijd de collectie nét op een andere manier leren kennen. Ditmaal vertelt Laurentien over haar bijzondere band met het Mauritshuis.

Het museum kondigt bij de activiteiten op de website aan dat er een verhalenroute is uitgezet langs de vijf favoriete schilderijen van Laurentien. Ze heeft ook zelf een audiotour ingesproken. Daarnaast is er een workshop waarbij Laurentien in dialoog gaat met de museumbezoekers.

Topstukken

Het Mauritshuis herbergt vele topstukken, waaronder Meisje met de parel van Vermeer en De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt. De kern van de verzameling bestaat uit schilderijen die ooit eigendom waren van stadhouder Willem V.

Koning Willem I droeg de collectie over aan de staat. In 1822 werd het Mauritshuis een museum en kwamen vele werken daar terecht. Tot die tijd diende het pand als woonhuis van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, gouverneur van de Hollandse kolonie in Brazilië.