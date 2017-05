LUXEMBURG – Catherine, de hertogin van Cambridge, is donderdag verwelkomd in Luxemburg. Ze is er voor de herdenking van het Verdrag van Londen van 1867.

In het Verdrag van Londen werd vastgesteld dat Luxemburg voortaan een neutrale staat was. Dat betekende in feite de onafhankelijkheid van het land, dat daarvoor bij Nederland hoorde.

De hertogin van Cambridge, die kunstgeschiedenis studeerde, begon haar bezoek aan Luxemburg met een cultureel uitstapje. De echtgenote van de Britse prins William ging allereerst langs bij het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, ofwel het museum voor moderne kunst MUDAM. Voor de deur stonden belangstellenden te zwaaien met Britse vlaggetjes.

In de loop van de middag wordt Catherine ontvangen op het paleis door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Het eendaagse bezoek aan Luxemburg is de tweede buitenlandse reis die Catherine zonder William maakt. In oktober maakte ze haar eerste solobezoek en bezocht ze onder meer naar het Mauritshuis in Den Haag.