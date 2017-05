DEN HAAG – Koningin Máxima woont vrijdag 19 mei in Den Haag de opening bij van een seminar over de bescherming van onderwijs in conflictsituaties. Zij doet dat in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Het seminar ‘Law, Education and the SDG’s’ komt voort uit een internationaal initiatief om het recht op onderwijs te waarborgen in landen waar een gewapend conflict heerst. Een andere doelstelling is aanvallen op studenten, docenten en scholen te verminderen.

Het seminar wordt gehouden in The Hague Institute for Global Justice. Sheikha Moza bint Nasser uit Qatar, oprichter van de stichting Education Above All en pleitbezorger van de VN-ontwikkelingsdoelen, houdt een keynote speech. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats. Deelnemers aan de discussie zijn onder meer Sheikha Moza, Fatou Bensouda, aanklager bij het Internationaal Strafhof, en Graça Machel, oprichter en directeur van de ‘Foundation for Community Development’ en de Graça Machel Foundation.