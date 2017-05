DEN HAAG – Koning Willem-Alexander stapt dinsdagochtend 13 juni bij Nijmegen op de fiets. Hij doet dat nadat hij de Global Cycling Summit: Velo-city 2017 heeft geopend, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Willem-Alexander fietst een deel van het RijnWaalpad, een snelfietspad van 17 kilometer tussen Nijmegen en Arnhem. Beide steden zijn met de provincie Gelderland en de European Cyclists’ Federation (ECF) organisator van het internationale fietscongres Velo-city.

Tijdens het driedaagse congres, dat van 13 tot en met 16 juni plaatsvindt, komen zo’n 1500 fietsprofessionals van over de hele wereld samen in Nijmegen. Zij bespreken de laatste fietsinnovaties en hopen meer te weten te komen over het fietsvriendelijk inrichten van steden en regio’s. Daarnaast is er een uitgebreid excursieprogramma en een expo met honderd standhouders.