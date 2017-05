Koning Hamad van Bahrein was vrijdag weer te gast bij de Britse koningin Elizabeth op de Royal Windsor Horse Show. Ook prins Andrew was vrijdag aanwezig op het koninklijke paardensportevenement op het landgoed van Windsor Castle.

Koningin Elizabeth is deze week dagelijks te vinden bij de diverse wedstrijden. Vrijdag was de derde dag van het vijfdaagse evenement. Met koning Hamad van Bahrein bekeek ze onder meer naar de endurance, waarbij paarden binnen een vaste tijd een bepaalde afstand moeten afleggen op een zodanige manier dat het paard in goede conditie blijft. Het is een van de disciplines van de paardensport die tijdens de Royal Windsor Horse Show worden beoefend. Koning Hamad neemt bijna jaarlijks een kijkje bij deze uithoudingsrace, waaraan ook teams uit Bahrein deelnemen.

De 91-jarige vorstin arriveerde net als afgelopen dagen met haar Range Rover, die ze weer zelf bestuurde.