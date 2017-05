BANGKOK – De Thaise overheid dreigt juridische actie te ondernemen tegen Facebook als het sociale medium niet snel bepaalde beelden van koning Vajiralongkorn blokkeert. Facebook heeft nog tot dinsdag om alles te verwijderen, waarschuwt de topman van de Thaise telecommunicatiecommissie.

Vorige week droeg Thailand Facebook op om 309 links naar websites te verwijderen waarop onder meer foto’s en video’s te zien zijn van koning Vajiralongkorn bij een bezoek vorig jaar aan een winkelcentrum in München. De koning was toen schaars gekleed. Hij droeg een hemd dat armen en buik bloot laat en een laag over de billen hangende broek.

Facebook heeft 178 van deze 309 links verwijderd, maar dat is dus niet genoeg. ”Als Facebook nog steeds inhoud toont die door de Thaise rechtbank als illegaal is bestempeld, moet er actie worden ondernomen tegen Facebook Thailand”, aldus topman Takorn Tantasith. Hij stelde het ultimatum tot dinsdag en zei eventueel ook aan een huiszoekingsbevel te denken.

Thailand kent strenge straffen voor majesteitsschennis. Dat de koning in het buitenland in het openbaar weinig kleren aantrekt – in tegenstelling tot in eigen land waar hij meestal een uniform aan heeft – hoeven de Thai niet te weten. Vandaar dat Facebook opdracht heeft gekregen de toegang tot opnamen van de koning te blokkeren.