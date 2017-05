Ruim 30.000 bezoekers hebben het Koninklijk Paleis Amsterdam bezocht voor de expositie 50 jaar. Dit maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

In het weekend na Koningsdag ontving het Paleis op de Dam al 12.500 bezoekers in vijftig aaneengesloten uren. De tentoonstelling ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander werd daarna nog met tien dagen verlengd. Zondag was de laatste kans om de expositie te bezoeken. De afgelopen periode trok de tentoonstelling in totaal 30.342 bezoekers.

De expositie in het paleis bevatte een uiteenlopende selectie objecten, de doctoraalscriptie van de koning, naast de trouwjurk van koningin Máxima. Ook de wieg van Willem-Alexander kreeg een plek in het paleis, net als de flipperkast die hij met zijn broers ter beschikking had in paleis Huis ten Bosch. De kinderstoeltjes van prinses Amalia, Alexia en Ariane behoorden ook tot de hoogtepunten.

Niet alleen het leven van de koning stond centraal, de expositie bood daarnaast een overzicht van vijftig jaar Nederland. Zo waren ook het shirt van Johan Cruijff, het ruimtepak van André Kuipers en de gouden medaille van Anky van Grunsven onderdeel van de tentoonstelling. Het Leidse museum Naturalis had de wereldberoemde stier Herman uitgeleend aan het paleis.