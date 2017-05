AMMAN – Koning Abdullah II heeft dinsdag het Internationaal Centrum voor Synchrotron-Light voor Experimentele Wetenschappen en Toepassingen in het Midden-Oosten (SESAME) geopend. Het onderzoekscentrum, het eerste in zijn soort in de regio, is gevestigd in Salt City, ten westen van de Jordaanse hoofdstad Amman.

In het centrum werken wetenschappers samen uit Jordanië, Cyprus, Egypte, Iran, Pakistan, de Palestijnse Autoriteit, Turkije en Israël. Er wordt vooral onderzoek gedaan op het gebied van geneeskunde, medicatie, natuurkunde, chemie, biologie en materiaalwetenschap.

De Jordaanse vorst kreeg na de openingshandeling een rondleiding door het centrum. Bestuursvoorzitter Chris Llewellyn Smith gaf de koning uitleg over de diverse onderzoeksmogelijkheden.