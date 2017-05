BURLINGTON – Het officieel bezoek van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven aan Canada markeert een ‘emotioneel afscheid’ van de veteranen die nog hebben meegevochten bij de bevrijding van Nederland. “Die mannen zijn nu 94, 95 jaar oud. Die zijn er binnenkort niet meer”, aldus Pieter van Vollenhoven.

In de Royal Botanical Gardens van Burlington had het paar een ontmoeting met vijf hoogbejaarde veteranen. Nummer zes, Joe Edmonds (95), moest tot zijn eigen grote verdriet de bijeenkomst missen. Hij was enkele dagen eerder in het ziekenhuis opgenomen en pas dinsdagmiddag uit het hospitaal ontslagen. “Hij was er zo graag bij geweest om de kans te hebben prinses Margriet voor de derde keer te ontmoeten”, aldus de ceremoniemeester. De prinses en haar man hebben hem wel een persoonlijke groet gestuurd.

Niet alleen veteranen waren bij de bijeenkomst, ook scholieren en vertegenwoordigers van de omvangrijke Nederlands-Canadese gemeenschap. Centraal stond het ‘niet vergeten’ van de Canadese opofferingen in de Tweede Wereldoorlog, en het bewust maken van de jongere generaties. De oud-strijders hadden elk ook een boodschap voor de jeugd, vertolkt door jonge kadetten van dezelfde leeftijd die de mannen hadden toen ze aan de oorlog begonnen: “Oorlog is niet leuk. Het is de hel”.

We’ll Meet Again

Het hele gemeenschap zong Vera Lynn’s overbekende We’ll Meet Again bij het afscheid van het Nederlands bezoek, waarbij de scholieren plakkaten omhoog hielden met ‘We will remember’ in het Nederlands, Frans en Engels.

Het bezoek aan Burlington wordt dinsdagavond (lokale tijd) afgesloten met een diner aangeboden door de burgemeester. Woensdag zijn Margriet en Pieter in Toronto.