BURLINGTON – Prinses Margriet heeft dinsdagmiddag samen met echtgenoot prof. mr. Pieter van Vollenhoven in Burlington een boom geplant in het Apeldoorn Park. De Canadese stad heeft sinds twaalf jaar een stedenband met de woonplaats van Margriet. De boom dient ter herinnering aan het bezoek aan Burlington, dat een flinke Nederlandse gemeenschap telt.

De boom stond overigens al op zijn plek. Het planten bestond uit het toevoegen van een paar scheppen extra aarde. Het bleef bij plechtigheid grotendeels droog, al hadden Margriet – in een Canadees rood mantelpak – en Pieter kort daarvoor wel even gezamenlijk onder een paraplu moeten schuilen.

Voorafgaand aan de ceremonie in het parkje, waar tot opluchting van burgemeester Rick Goldring de zevenhonderd door Apeldoorn geschonken tulpen nog volop in bloei stonden, hadden Margriet en Pieter een ontmoeting met scholieren van lagere en middelbare scholen in Burlington. Een aantal van hen was in het kader van een uitwisselingsprogramma ook in Apeldoorn geweest.

Pillen innemen

De scholieren konden honderduit vragen aan de Nederlandse bezoekers en op hun beurt vroegen de prinses en haar man naar hun ervaringen in Nederland en naar de verschillende programma’s die hen in contact brengen met hun Nederlandse leeftijdgenootjes. Zo zijn er brief-en kunstuitwisselingen, waarover de scholieren – zowel jong als oud – enthousiast spraken.

Pieter van Vollenhoven vertelde een groepje dat over een aantal jaar in aanmerking komt voor een bezoek aan Apeldoorn dan vooral contact met hem op te nemen. “Ik zal extra pillen innemen zodat ik dan nog in leven ben”, zei hij toen hij hoorde dat het nog wel vier jaar kan duren. Prinses Margriet werd gevraagd wat er zeker bezocht moest worden bij een bezoek aan Apeldoorn. Paleis Het Loo moest zeker op de lijst staan, zo vertelde ze.