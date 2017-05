WINSCHOTEN – Koningin Máxima onthult en doopt op 13 juni een nieuwe roos. Dat doet ze tijdens een landelijk symposium van de Nederlandse Rozenvereniging en de gemeente Oldambt in het Rosarium in Winschoten. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

De roos is ontwikkeld ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Rosarium en het daarvoor door de gemeente uitgeroepen jaar van de roos. Tijdens het symposium staan de bodem, onderstammen, export van onderstammen uit het gebied en de ontwikkeling van de nieuwe roos centraal.

Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het keuren en ontwikkelen van goede rozensoorten. In totaal zijn er in het Rosarium in Winschoten circa 20.000 rozen te zien van 320 verschillende rassen. Bijna tachtig procent van de wereldproductie van rozenonderstammen wordt in de regio Winschoten gekweekt en over de hele wereld geëxporteerd.