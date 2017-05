LONDEN – Het aanstaande pensioen van prins Philip was dinsdagmiddag gesprek van de dag tijdens het eerste tuinfeestje bij Buckingham Palace. De 95-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth, die begin deze maand aankondigde het vanaf dit najaar rustiger aan te gaan doen, grapte vrolijk mee.

“We hebben het gehad over het feit dat ik recent met pensioen ben gegaan”, vertelde Peter Chapman-Andrews, die tot voor kort directeur van het Royal Institute of Navigation was. “Hij vroeg me wat ik nu ging doen. Daarop antwoordde mijn vrouw: zo min mogelijk. Daarom konden we allemaal lachen.”

Koningin Elizabeth werd dinsdagmiddag niet alleen bijgestaan door haar echtgenoot. Ook dochter prinses Anne, zoon prins Edward en kleinkinderen prins William en prinses Beatrice lieten zich zien tijdens het tuinfeest. Ook Elizabeths neven prins Edward en prins Michael van Kent en diens vrouw waren van de partij.

Bruiloft

William had zijn vrouw Catherine meegenomen. Zij sprak met enkele van de zo’n 8000 gasten over de bruiloft van haar zusje Pippa. Zij trouwt zaterdag. “Ze vertelde dat iedereen uitkijkt naar de bruiloft van haar zus”, zei Andrew Bates na afloop van het tuinfeest tegen Britse media.

Prins George (3) en prinses Charlotte (2), de kinderen van William en Catherine, krijgen belangrijke taken tijdens de huwelijksceremonie. Daarover maakt Catherine zich wel een beetje zorgen. “Ze zei dat ze hoopte dat de kinderen zich zouden gedragen, maar op die leeftijd weet je maar nooit.”