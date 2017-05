Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven hebben woensdag hun officiële bezoek aan Canada afgesloten. Vanaf het vliegveld van Toronto zijn ze aan het einde van de middag (lokale tijd) vertrokken naar Nederland.

Ook op de laatste dag van hun vijfdaags verblijf in het geboorteland van prinses Margriet werd stilgestaan bij het gezamenlijk oorlogsverleden tussen Nederland en Canada met een visite aan het knusse museum van de 48th Highlanders of Canada. Die speelden een rol bij de bevrijding van Apeldoorn, hetgeen de rondleiding door het museum extra interessant maakte voor het paar.

Het korte dagprogramma werd afgesloten met een korte stadswandeling en een zakenlunch in een van de wolkenkrabbers in het centrum van Toronto. Daar richtten Margriet en Pieter zich mee op de toekomst: het uitbreiden van de economische betrekkingen. “Nederland kijkt vaak naar de Verenigde Staten en vergeet dan Canada”, beargumenteerde Pieter van Vollenhoven nut en noodzaak van verdieping en verbetering van die banden.

“Dat gaat niet vanzelf, we moeten er moeite voor doen maar het is zonde die goede banden te laten verwateren. Nederland en Canada hebben veel gemeen”, aldus Van Vollenhoven bij vertrek. “We moeten alle zeilen bijzetten om het vast te houden en te verstevigen.”

Prinses Margriet weet nog niet of er in het kroonjaar 2020 nog een bezoek inzit. “Ik kan niet in de kristallen bol kijken.”