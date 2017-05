Koning Willem-Alexander heeft donderdagmorgen in Paleis Noordeinde de jaarlijkse Appeltjes van Oranje uitgereikt, de prijs voor sociale initiatieven van het Oranje Fonds.

Omdat de uitreiking voor de vijftiende keer plaatsvond, mocht Willem-Alexander de taak overnemen die normaal toevalt aan koningin Máxima. De prijswinnaars konden echter gerust zijn, aldus de koning. Zijn vrouw zat op de eerste rij en keek toe om te zorgen dat er niets kon misgaan.

Uit twaalf genomineerde projecten rond het thema ‘Krachtige kinderen’, waaronder ook van Saba en Sint-Maarten, zijn uiteindelijk stichting Buurtgezinnen uit Amerongen, stichting Informele Zorg Twente en de Weekend Academie uitverkoren voor de prijs: behalve een Appeltje ook 15.000 euro.

Huwelijkscadeau

De Weekend Academie ontving een net iets groter Appeltje, als extra beloning voor het initiatief dat kinderen de mogelijkheid geeft het beste uit zichzelf te halen door extra ondersteuning bij onderwijs. Koningin Máxima had de Haarlemse vestiging van de Academie enkele maanden geleden al bezocht en was toen al onder de indruk van de hulp en stimulans die kinderen krijgen.

In zijn toespraak bij de prijsuitreiking nam de koning ook alvast afscheid van Oranje Fonds-directeur Ronald van der Giessen die op 1 juni officieel afzwaait. Van der Giessen heeft het Fonds – het huwelijkscadeau van Willem-Alexander en Máxima – vanaf het begin geleid en opgebouwd. Veel huwelijkscadeaus verliezen in de verloop de tijd aan waarde, zei de koning, maar het Oranje Fonds heeft alleen maar aan waarde gewonnen. Van der Giessen had daarvoor gezorgd, waarvoor hij hem hartelijk bedankte.