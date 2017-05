Koning Willem-Alexander reikt donderdag de Appeltjes van Oranje uit. Dat gebeurt tijdens een ceremonie op Paleis Noordeinde. De prijzen worden dit jaar toegekend aan drie sociale initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen.

De Appeltjes van Oranje worden voor de vijftiende keer uitgereikt. Normaliter is dat een taak voor koningin Máxima, maar volgens het Koninklijk Huis neemt de koning het over in lustrumjaren. Dat deed hij ook in 2007 en 2012, al was het de eerste keer ook omdat Máxima verhinderd was vanwege haar zwangerschapsverlof.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en anderen inspireren. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

De winnaars van dit jaar zijn al een tijdje bekend: Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente, Stichting Buurtgezinnen.nl en Stichting Weekend Academie. Zij krijgen een bronzen beeldje, dat ontworpen is door prinses Beatrix, en een bedrag van 15.000 euro.