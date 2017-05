NINOVE – Hij staat bekend als dierenvriend, maar de Belgische prins Laurent liet de bewoners van een dierenasiel donderdag zitten. De jongere broer van koning Filip zou een bezoek brengen aan de Ark van Pollare, maar kwam niet opdagen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Niet alleen het personeel van het dierenasiel in het Oost-Vlaamse Ninove stonden klaar voor de komst van Laurent, ook het stadsbestuur en de politie waren paraat. Toen na anderhalf uur nog geen spoor van de prins te bekennen was, werd contact opgenomen met het koninklijk paleis. Pas toen bleek dat Laurent verhinderd was.

“Hij heeft zich wel tien keer geëxcuseerd”, zei voorzitter Hans Lenvain, die een telefoontje kreeg van Laurent, tegen Het Laatste Nieuws. “Hij vertelde dat hij een privévergadering had en dat hij iets moest oplossen maar het niet opgelost kreeg. Blijkbaar kan een prins dus ook privéproblemen hebben.”

Volgens de voorzitter is “uitstel geen afstel”. “Hij vroeg om een nieuwe afspraak te maken.” Hij vindt wel dat Laurent eerder had mogen laten weten dat hij niet kon komen. “Al vind ik het wel van ‘guts’ getuigen dat hij zelf persoonlijk belde om zich te excuseren.”