LONDEN – De prinsen William en Harry hebben donderdagmiddag twintig bijzondere jongeren in het zonnetje gezet. De groep werd ontvangen op St. James’s Palace, waar de broers een bijzondere Diana Award uitreikten.

De jongeren uit onder meer de Verenigde Staten, Canada, India en Belize werden onderscheiden vanwege hun vrijwilligerswerk. Ze kregen een Legacy Award, die dit jaar werd toegevoegd aan de Diana Award en donderdag voor het eerst werd uitgereikt.

William zei blij te zijn dat de naam van zijn moeder “goed wordt gebruikt”. “We zullen natuurlijk nooit weten wat onze moeder nog meer bereikt zou hebben, maar Harry en ik voelen dat ze voortleeft dankzij de ontelbare goede daden waartoe ze anderen inspireert.”

Ontzettend trots

Deze zomer is het twintig jaar geleden dat Diana, prinses van Wales omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Ze overleed op 36-jarige leeftijd, “maar net iets ouder dan ik nu ben”, merkte William volgens Daily Mail op. De prins viert in juni zijn 35e verjaardag.

Harry stond er vooral versteld van hoe jong de winnaars zijn. “De meesten van jullie zitten nog op school”, concludeerde de prins. De jongste die donderdag een Legacy Award kreeg, is elf jaar oud. “In jullie vrije tijd redden jullie levens en inspireren jullie anderen. Jullie mogen ontzettend trots zijn.”