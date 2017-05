DEN HAAG – Pieter van Vollenhoven keert volgende maand terug naar landgoed Château St. Gerlach, dat hij in september 1997 opende. Dit keer gaat hij met zijn vrouw prinses Margriet naar Valkenburg aan de Geul om een vergader- en congreslocatie te openen.

Pieter en Margriet zijn op woensdag 14 juni in Limburg, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. In Valkenburg aan de Geul opent het echtpaar, dat deze week een bezoek bracht aan Canada, de St. Gerlach Paviljoen & Kasteelhoeve.

Landgoed Château St. Gerlach bevat een hotel en een restaurant. Sinds begin dit jaar maken ook het St. Gerlach Paviljoen & Kasteelhoeve onderdeel uit van het landgoed. De afgelopen jaren is er een nieuw paviljoen gebouwd en is de hoeve, een Rijksmonument uit 1668, gerenoveerd tot een vergader- en congreslocatie.

Pieter zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten, met name als het om de herbestemming van monumenten gaat. In het verleden was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds.