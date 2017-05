De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse staatsbezoek aan Saudi-Arabië afgesloten en afscheid genomen van koning Salman. Maandag gaat hij naar Israël.

Trump riep Arabische leiders zondag op een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het moslimextremisme. In de Saudische hoofdstad Riyad zei Trump dat hij met de islamitische staten een alliantie wil smeden om het extremisme uit te roeien.

Trump liet weten dat de Arabische staten er voor moeten zorgen dat er op hun grondgebied geen veilige plek voor terroristen is. ,,Verdrijf ze”, aldus de Amerikaanse president. Hij wees erop dat de strijd tegen het extremisme geen confrontatie is tussen twee beschavingen, maar een gevecht tussen goed en kwaad.

Trump is bezig met zijn eerste buitenlandse reis als president van de Verenigde Staten. Maandag wordt hij ontvangen in Israël, in de loop van deze week gaat hij nog naar het Vaticaan, België en Sicilië. In Vaticaanstad heeft hij woensdag een ontmoeting met paus Franciscus. Donderdag ontmoet Trump de Belgische koning Filip.