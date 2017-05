BELMOPAN – Prins Maurits heeft afgelopen week meegedaan aan een militaire training in het oerwoud van Belize. Dat deed hij in zijn rol als reserveofficier van de Koninklijke Marine, zo meldt Defensie dinsdag.

In het Afrikaanse land volgen 175 mariniers en militairen de zogeheten Jungle Warfare Course (JWC) of de Jungle Warfare Instructor Course (JWIC). De opleidingen lopen van halverwege april tot eind mei. In die periode leren ze water winnen, giftige slangen herkennen en een junglekamp van de tegenstander binnenvallen. In de laatste week worden zij getest tijdens de eindoefening, waarin alle facetten van de opleiding terugkomen.

Kort voor de eindoefening bezochten prins Maurits, Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk en Commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen de militairen. Ze volgden een les tussen de palmbomen, sliepen een nacht in de hangmat en woonden een gevechtsoperatie bij op de rivier.

Maurits, de oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, kijkt met genoegen terug op zijn bezoek. “Ik ben trots op wat de mannen van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade hier hebben laten zien”, zegt hij. “Deze eenheden kunnen zich meten met de besten ter wereld; ze hebben getoond dat ze in zeer lastige omstandigheden kunnen opereren.”