STOCKHOLM – “Dyslexie moet niemand in de weg staan om zijn droomberoep uit te kunnen oefenen.” Dat zei prins Carl Philip dinsdag bij een hoorzitting voor dyslexie. De Zweedse royal lijdt zelf ook aan woordblindheid en is beschermheer van een onderwijsorganisatie die opkomt voor de belangen van leerlingen die dyslexie hebben.

De hoorzitting werd in Stockholm gehouden en in een toespraak benadrukte de prins dat het belangrijk is dat de aandacht voor leerlingen met dyslexie hoog op de agenda blijft staan. Hij kon zich dan ook goed vinden in het thema van de bijeenkomst: beperkingen en mogelijkheden voor kinderen met dyslexie.

“Het is goed om te zien dat er zoveel mensen op deze hoorzitting zijn. Slimme mensen die bereid zijn hun ervaringen te delen en hun kennis in te zetten.” Volgens Carl Philip is er een hoop aandacht voor dyslexie, maar er moet nog veel gebeuren. “Het zou niet meer moeten voorkomen dat iemand met dyslexie een doktersverklaring moet overleggen om hulpmiddelen te mogen gebruiken bij een examen.”

Carl Philip vertelde ook over zijn ervaringen op school. Hij zei dat er goed rekening werd gehouden met hem en hij sprak de hoop uit dat andere leerlingen die ervaring straks ook hebben.

Het was de tweede keer dat er een hoorzitting over dyslexie in het Zweedse onderwijs werd gehouden. In 2015 was de eerste. Ook daar was de Zweedse prins bij aanwezig.