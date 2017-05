LONDEN – Koningin Elizabeth en prins Philip vierden woensdag in St. Paul’s Cathedral in Londen het honderdjarig bestaan van de Orde van het Britse Rijk.

Deze Britse ridderorde werd in 1917 door George V opgericht om bijzondere prestaties tijdens de Eerste Wereldoorlog te belonen. Tegenwoordig kunnen mensen uit alle lagen van de bevolking worden geridderd.

De onderscheiding wordt in verschillende rangen toegekend aan staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk of andere landen waarvan de Britse koningin het staatshoofd is, maar ook inwoners van andere landen kunnen de onderscheiding ontvangen.

Prins Philip is sinds 1953 grootmeester van de ridderorde. Hij draagt bij bijzondere gelegenheden behalve de ster van de Orde van de Kousenband en de ster van de Orde van de Distel ook de ster van de Orde van het Britse Rijk.