BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdagmiddag de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. Daarna vond een gesprek plaats van zo’n twintig minuten, meldt het Belgische persbureau Belga. Wat er is besproken, is niet bekend.

Trump kwam woensdag vanuit Italië aan op de militaire luchthaven van Brussel en werd rechtstreeks naar het paleis gebracht. Na de ontmoeting met het koningspaar had Trump een werkvergadering met de Belgische premier Charles Michel, vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, Defensieminister Steven Vandeput en de Belgische ambassadeur bij de NAVO, François de Kerckhove.

Donderdag ziet koning Filip Trump opnieuw. Dan zijn ze beiden bij de opening van het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO.