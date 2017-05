LONDEN – De traditionele wisseling van de wacht bij Buckingham Palace ging woensdag niet door. De militaire ceremonie is vervallen als gevolg van de terroristische dreiging in de Britse hoofdstad als gevolg van de aanslag in Manchester, waardoor de militairen elders in de stad nodig zijn. Voor de wisseling van de wacht worden normaliter agenten ingezet, maar de autoriteiten besloten dat de agenten harder nodig zijn op straat vanwege het verhoogde dreigingsniveau.

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is opgeschaald naar het hoogste niveau, maakte premier Theresa May dinsdagavond bekend. De regering houdt sterk rekening met nieuwe aanslagen en heeft militairen de straat op gestuurd.

De wisseling van de wacht bij Buckingham Palace is een grote toeristische attractie in de Britse hoofdstad. Van april tot eind juli is de 45 minuten durende ceremonie dagelijks te zien bij Buckingham Palace.