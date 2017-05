LONDEN – De politie in Londen heeft woensdag vlakbij Buckingham Palace een man met een groot mes opgepakt. Dat gebeurde slechts enkele momenten voordat koningin Elizabeth en prins Philip voorbij zouden rijden voor een bezoek aan de St. Paul’s Cathedral, meldt The Telegraph.

De verdachte werd gearresteerd op The Mall. Waarom hij het mes bij zich had, is niet duidelijk. Volgens de politie had de man geen terreurmotieven. Hij is afgevoerd naar het politiebureau.

Elizabeth en Philip vierden woensdag in St. Paul’s Cathedral het honderdjarig bestaan van de Orde van het Britse Rijk.