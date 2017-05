UTRECHT – Het Oranje Fonds heeft vorig jaar 27 miljoen euro besteed aan 10.000 initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. Dit staat in het jaarverslag 2016.

Het Oranje Fonds, dat dit jaar vijftien jaar bestaat, steunt sociale projecten die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Daarnaast organiseert het ieder jaar de grote vrijwilligersactie NLdoet en Burendag.

“Verbinding is het enig mogelijke antwoord op de onzekerheid en het onbehagen die de huidige tijd kenmerken. Na vijftien jaar is het Oranje Fonds actueler en relevanter dan ooit. Er zijn immers nog heel veel vragen te beantwoorden en stappen te zetten. Wij zullen ons werk met vernieuwd elan voortzetten. Op weg naar verdere groei en nog meer impact in de samenleving”, schrijft bestuursvoorzitter Dick Benschop in het voorwoord van het jaarverslag.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Vorige week reikte Willem-Alexander in Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje uit, die sociale initiatieven bekronen.