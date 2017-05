BANDUNG – Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden brengen de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Indonesië door in Bandung, de hoofdstad van het dichtbevolkte West-Java.

Tijdens de treinreis van Jakarta naar Bandung kreeg het Zweedse koningspaar een presentatie over de economische en politieke vooruitzichten van Indonesië. Ook onderwerpen als het milieu en klimaatverandering passeerden de revue.

De trein reed langs Java’s beroemde rijstvelden. Landbouw in Indonesië bestaat voornamelijk uit de productie van levensmiddelen zoals bananen, specerijen, koffie, kokosnoten en rijst. Bij aankomst in Bandung werden Carl Gustaf en koningin Silvia welkom geheten door burgemeester Ridwan Kamil en zijn vrouw Atalia, die het koninklijk paar een lunch aanboden. Ze hadden eveneens een ontmoeting met het Indonesische voetbalteam Persib Bandung en hun fans die zichzelf de Bandung Vikingen noemen.

In de middag staat een bezoek aan de technische universiteit van Bandung op het programma, waar 20.000 studenten een studie volgen. Het koningspaar is drie dagen in Indonesië, op uitnodiging van president Joko Widodo. Hij ontving zijn Zweedse gasten maandag. Het staatsbezoek van Carl Gustaf en Silvia staat in het teken van handel, duurzaamheid, onderzoek en innovatie.