Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste geestelijk leider in Iran, heeft de leden van de koninklijke familie van Saudi-Arabië zaterdag als “mafkezen” en “melkkoeien voor de Amerikanen” bestempeld. “Die idioten geloven dat ze met geld de vriendschap kunnen verwerven van een tegenstander van de islam”, zei hij volgens het nationale persbureau Fars.

Khamenei verwees met zijn ontboezeming naar de wapenbestellingen ter waarde van 100 miljard dollar die Saudi-Arabië vorige week deed bij Amerikaanse bedrijven toen president Donald Trump in Riyad op bezoek kwam. Het soennitische Saudi-Arabië en het sjiitische Iran zijn de belangrijkste mogendheden in het conflictrijke Midden-Oosten en gezworen vijanden.

De Saudische leiders vormen volgens Khamenei een “ongeschikt en waardeloos zootje ongeregeld” dat het lot van nogal wat moslims in de hand heeft. Hun politiek zal volgens de Iraanse ayatollah uiteindelijk leiden tot de ineenstorting van het regime.

In Iran heeft Khamenei grondwettelijk het laatste woord in alle strategische beleidsbeslissingen. De gematigde president Hassan Rohani, onlangs herkozen, had ook kritiek op de wapendeals. Hij zei dat de Saudische machthebbers er beter aan zouden doen de bevolking eens uit te leggen wat stembussen en democratische verkiezingen zijn.