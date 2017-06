Prins William had zijn kinderen prins George (3) en prinses Charlotte (2) graag laten opgroeien met hun oma, prinses Diana. Williams moeder stierf in 1997 in Parijs als gevolg van een auto-ongeluk. “Ik had haar graag voorgesteld aan Catherine”, zegt de Britse prins over zijn vrouw in een openhartig interview met GQ. “En haar laten zien hoe de kinderen opgroeien.”

Dat Catherine (Kate), George en Charlotte zijn moeder nooit zullen kennen, maakt William verdrietig. Ook de prins zelf mist Diana nog geregeld. “Ik had graag haar advies gehad.” Toch kan hij steeds makkelijker praten over het gemis van zijn moeder, die stierf toen William vijftien jaar was. “Het heeft me bijna twintig jaar gekost om zo ver te komen, maar ik kan beter over haar praten.”

Toch blijft het gemis van zijn moeder moeilijk, zegt William in het nieuwe nummer van de Britse GQ, dat op 1 juni in de winkels ligt. “Destijds was het zo rauw. En het is anders dan de rouw van de meeste mensen, omdat iedereen ervan wist, iedereen het verhaal kent en iedereen haar kent.”

Normaal leven

William vertelt ook dat hij, in navolging van zijn moeder, een zo normaal mogelijk leven wil voor zijn kinderen. “Ik wil dat George opgroeit in de echte wereld, niet achter paleismuren. De media maken dat moeilijker, maar ik vecht voor een normaal leven voor mijn kinderen.”

Zonder zijn gezin zou William de officiële taken die gepaard gaan met zijn plaats in de Britse koninklijke familie niet uit kunnen voeren. “Zonder de stabiliteit van een gezin zou ik mijn werk niet kunnen doen”, zegt de prins, die voor GQ uitgebreid met zijn gezin poseerde bij Kensington Palace. “Stabiliteit thuis is zo belangrijk voor me. Ik wil mijn kinderen opvoeden in een gelukkige, stabiele, veilige wereld. Dat is zeer belangrijk voor ons als ouders.”

Gips

William opende vorige maand de deuren van Kensington Palace voor GQ in het kader van Heads Together, de campagne waarmee hij, Catherine en prins Harry af willen rekenen met het stigma rond psychische problemen weg te nemen. “We willen het taboe verpletteren.”

De prins snapt niet dat er in sommige families niet gesproken wordt over gevoelens en emoties. “Psychische problemen zijn onzichtbaar, mensen weten niet wat ze moeten zeggen. Maar als je met een gebroken been in het gips zit, weet iedereen het wel.”