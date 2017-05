TOKIO – Kroonprins Naruhito van Japan brengt volgende maand een bezoek aan Denemarken. De zoon van keizer Akihito is in het land van 15 tot 21 juni. Het bezoek staat in het teken van 150 jaar diplomatieke banden tussen Japan en Denemarken, meldt Kyodo.

Tijdens zijn verblijf zal Naruhito onder meer de openingsceremonie van een tentoonstelling over Japan bijwonen. Ook gaat hij lunchen bij koningin Margrethe en dineren met de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary. Verder staan bezoeken aan een school voor mensen met een verstandelijke beperking en een windmolenfabriek op de agenda.

Naruhito’s echtgenote kroonprinses Masako is ook uitgenodigd door de Denen maar zij blijft om gezondheidsredenen thuis.

In mei 2004 was Naruhito voor het laatst in Denemarken. Hij woonde toen de huwelijksceremonie van Frederik en Mary bij.