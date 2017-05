Prinses Margriet opent eind juni een internationaal congres over de revalidatie van blinden en slechtzienden. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

Margriet opent op maandag 26 juni het VISION 2017 congres in The World Forum in Den Haag. De ruim duizend deelnemers uit meer dan veertig landen delen nieuwe wetenschappelijke resultaten om de revalidatie van slechtziende en blinde mensen te verbeteren en te erkennen als recht.

De opening van het congres wordt georganiseerd door de projectgroep van VISION 2020 Netherlands, waarvan prinses Margriet beschermvrouwe is. De projectgroep is onderdeel van een wereldwijd initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Margriet vraagt als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands aandacht voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen.