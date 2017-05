STOCKHOLM – De kroonprinsessen Mary van Denemarken en Victoria van Zweden hebben dinsdagmiddag het alarm bij een kledingwinkel in Stockholm doen laten loeien. Toen de twee na een bezoek aan het modehuis Illums Bolighus naar buiten stapten klonk tot grote schrik van de prinsessen het alarm, zo is te zien op een video van Billed Bladet. “Ik heb niets gestolen”, verontschuldigde Victoria zich grappend tegenover de verzamelde pers.

Mary is met haar man kroonprins Frederik twee dagen in Zweden om hun eigen land te promoten. Op de laatste dag hadden de twee een druk programma. Zo ging Mary ook samen op pad met prins Daniel van Zweden naar een kinderziekenhuis in Stockholm en nam Daniel Frederik later mee naar het hoofdkantoor van muziekstreamingsdienst Spotify.

Het tweedaagse bezoek werd ’s avonds afgesloten met een diner in het stadhuis van Stockholm.