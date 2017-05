Koningin Máxima nam dinsdagmiddag (lokale tijd) een stapel aantekeningen mee naar de bijeenkomst in het Intercontinental hotel in Ho Chi Minhstad met vertegenwoordigers van bedrijven uit de landbouwsector. Onderwerp van gesprek was de manier waarop de in Vietnam zo belangrijke agribusiness gefinancierd kan worden en hoe met name boeren en kleine bedrijven toegang kunnen krijgen tot financiële diensten.

Koningin Máxima, die dinsdag aan een driedaags werkbezoek begon aan het Zuidoost-Aziatische land, had er duidelijk zin in. Ze verscheen althans vijf minuten te vroeg op het appel, en merkte toen dat nog niet iedereen aan tafel was aangeschoven. “Zijn we te vroeg?”, vroeg ze verontschuldigend namens haar delegatie. Gespreksleider Cameron Evans van de International Finance Corporation stelde voor toch maar te beginnen.

Aan tafel trof de koningin een aantal bekenden, onder wie directeur Gabor Fluit van diervoedingsfabriek De Heus LLC. In 2011 had Máxima tijdens een officieel bezoek aan Vietnam een nieuw warenhuis van zijn bedrijf geopend. De koningin informeerde naar de huidige gang van zaken en stelde tevreden vast dat het De Heus voor de wind ging. “U heeft ons voorspoed gebracht”, meende directeur Fluit. Andere bedrijven aan tafel waren onder meer Nestlé en Friesland Campina, terwijl ook de Rabobank Foundation en Fresh Studio vertegenwoordigd waren.

Vietnamese president

Met die laatste twee bedrijven had de koningin in haar VN-rol eerder op de dag in de provinciestad Da Lat al te maken gehad. De koningin wilde nu vragen stellen en opmerkingen maken aan de hand van wat ze bij de voorbereiding van reis had gelezen en onder meer in Da Lat had waargenomen. Op verschillende wijzen wordt geprobeerd land-en tuinbouwbedrijven een gezondere en meer duurzame basis te geven, maar daarvoor zijn wel middelen nodig en toegang van boeren en bedrijven tot de financiële wereld. In Vietnam is dat bij 75 procent van de plattelandsbevolking niet het geval.

De reeks gesprekken wordt woensdag en donderdag voortgezet in de hoofdstad Hanoi, waar de koningin aan het slot van haar bezoek haar bevindingen ook kan delen met de Vietnamese president Trần Đại Quang.