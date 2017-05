Bij Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, is opnieuw huidkanker vastgesteld. Volgens de RVD gaat het om een melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Het weefsel wordt op korte termijn poliklinisch verwijderd in het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam.

Ook in 2001, 2003 en 2006 werd bij Van Vollenhoven kwaadaardig weefsel verwijderd. Steeds kon hij kort na de ingreep weer naar huis.

Huidkanker komt steeds vaker voor in Nederland. Het aantal mensen met een melanoom blijft stijgen. Kregen er in 1990 nog 1554 mensen een melanoom, in 2015 kwamen er 5887 nieuwe patiënten bij. Langdurige blootstelling aan zonnestraling en onvoldoende insmeren met anti-zonnebrandcrème zijn belangrijke oorzaken.

Moedervlek

Volgens het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis is een melanoom een kwaadaardige moedervlek. Op de website staat deze agressieve vorm van huidkanker omschreven: Soms verschijnt deze moedervlek uit het niets, maar vaker ontstaat een melanoom uit een bestaande moedervlek. Het gaat dan meestal om moedervlekken die al enigszins afwijkend waren of grote moedervlekken die bestaan vanaf de geboorte. Melanoom komt overal op het lichaam of op de slijmvliezen voor. De tumor kan uitzaaien naar de bloedbaan en lymfeklieren. Ook treedt soms een lokale terugkeer van de tumor op.

Andere vromen van huidkanker zijn basaalcelkanker, merkelcelkanker en plaveiselcelkanker.