Prins Constantijn heeft dinsdagochtend vastgoedbeurs Provada officieel geopend. Dat deed hij als special gezant van StartupDelta, het programma voor startups waarvan de prins sinds vorig jaar ambassadeur is.

Volgens Constantijn is innovatie van belang voor de economie. “Om concurrerend te blijven is innovatie cruciaal, ook in de bouw- en vastgoedsector. Nieuwe ideeën en innovatieve ondernemingen moeten een kans krijgen.”

De prins had bijzondere belangstelling voor Provada Future, het platform voor trends en innovaties in bouw en vastgoed. Constantijn hoopt dat het platform “eraan bijdraagt om van de vastgoedsector een proeftuin voor innovatie te maken”.

De dertiende editie van vastgoedbeurs Provada vindt dinsdag, woensdag en donderdag plaats in Amsterdam.