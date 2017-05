LONDEN – Prins Harry ontving dinsdag militairen en veteranen in de tuin van Buckingham Palace in Londen. De prins was voor het eerst gastheer van de jaarlijkse Not Forgotten Association Garden Party.

Harry, die zelf oud-militair is, leidde het feest namens de organisatie, die entertainment en recreatie biedt voor gewonde en zieke militairen en veteranen. Voorgaande jaren ontvingen prins Andrew, prinses Anne en koningin Elizabeth de gasten in de paleistuinen.

Harry begon de dag met een ontmoeting met veteranen die dit jaar het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen op de Invictus Games in Toronto. De prins, diende zelf tien jaar in het Britse leger en organiseert nu het internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten.

Op 16 mei waren prins William en zijn vrouw Catherine aanwezig op het eerste koninklijke tuinfeest van het seizoen. Koningin Elizabeth geeft elk jaar drie tuinfeesten bij Buckingham Palace en één feest in de tuin van Holyroodhouse in Schotland.