AMSTERDAM – Prinses Laurentien heeft dinsdagmiddag voor ruim tienduizend jongeren in de Ziggo Dome in Amsterdam gesproken. Dat deed ze tijdens de eerste Young Impact Celebration waar jongeren in het zonnetje werden gezet omdat ze in actie zijn gekomen voor een betere wereld. “Iedereen wint als we de stem van jongeren serieus nemen. Samen maken we de toekomst”, zei de prinses vooraf.

Tijdens het evenement waren er ook verschillende optredens van onder meer Maan, Ronnie Flex, Teske, Sam Feldt en illusionist Victor Mids. Ook waren er toespraken van kickbokser Rico Verhoeven, voetballer Nathan Rutjes, vlogger Rugter Vink en model Loiza Lamers.

Het evenement werd georganiseerd om de duizenden jongeren die in actie zijn gekomen voor een betere wereld te vieren en te bedanken. Young Impact is geïnspireerd op WEday in Amerika, Canada en Engeland.