Koningin Máxima gunde zichzelf woensdagmorgen weinig tijd om zich na aankomst in Hanoi even op te frissen voor het volle middagprogramma van haar bezoek aan Vietnam. Even snel de hotelkamer in, terwijl de rest van de delegatie al in de lobby klaarstond en meteen weer op pad. ‘Ik probeer in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk te doen’, is het motto van de koningin bij haar VN-reizen, zo verklaarde Máxima eerder al eens.

Eerste stop in Hanoi was het kantoor van de Verenigde Naties voor een briefing met de partners met wie de koningin in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal samenwerkt bij het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

Máxima werd ontvangen door plaatselijk VN-coördinator Kamal Malhotra, die haar aan de andere deelnemers aan de bijeenkomst voorstelde: vertegenwoordigers van Canada, andere VN-organisaties, de Wereldbank, USAid, de Aziatische Ontwikkelingsbank, het Franse agentschap voor ontwikkeling en nog een aantal andere instellingen die in Vietnam actief zijn.

Gewapend met de tijdens de bijeenkomst opgedane kennis en de ervaringen van het veldbezoek in Da Lat en de gesprekken in Ho Chi Minh-stad kan de koningin dan woensdagmiddag beginnen aan haar ronde ontmoetingen met de Vietnamese autoriteiten: de gouverneur van de centrale bank, de voorzitter van het parlement en de president.