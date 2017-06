BRUSSEL – Als het aan een groep Belgen ligt, heeft koning Filip binnenkort niet langer het rijk alleen in de enorme tuinen rondom het Kasteel van Laken. Later deze maand is er een protestpicknick van inwoners van Brussel die vinden dat de tuinen op z’n minst deels openbaar toegankelijk moeten zijn.

“Het is enorm groot”, zei initiatiefnemer Gerben Van den Abbeele vrijdag in het NOS Radio 1 Journaal over de tuinen bij het Kasteel van Laken, waar koning Filip met zijn gezin woont. Het park, dat zo’n 280 voetbalvelden groot is, is privéterrein van de koninklijke familie. “Eén familie die toegang heeft tot een park dat eigenlijk eigendom is van de Belgische staat”, aldus Van den Abbeele.

“Het ligt ook in de kanaalzone, een heel dichtbevolkt stuk van Brussel, waar heel weinig groen is. En dan knal in het midden daarvan ligt een enorme groene long die maar door één familie gebruikt wordt.” Volgens Van den Abbeele is het niet meer dan logisch dat de tuinen “toch minstens deels opengesteld worden voor alle Brusselaars en alle Belgen”.

Weinig animo

Om dat te bespoedigen organiseert hij op 25 juni een picknick. “We spreken af voor een van de vele poorten. Met de mensen die gemotiveerd zijn gaan we proberen een stapje in het park te zetten.” Volgens Van den Abbeele is over het hek klimmen “een van de mogelijkheden”. “Een andere mogelijkheid zou zijn dat de politie in overleg met de koning het park of een deel daarvan voor de gelegenheid opent.”

Van den Abbeele heeft nog niets gehoord van koning Filip, die naar verluidt zijn hond uitlaat in het park en er af en toe jogt. Een eerdere protestpicknick mislukte omdat er maar weinig animo was. “Het was misschien niet het beste idee om een picknick te organiseren in de winter. Met deze temperaturen denk ik dat toch wel meer mensen zullen langskomen.”